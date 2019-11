Ghiacciaio,lieve frenata ma non si ferma

Si muove ancora a velocità costante, pur con una lieve decelerazione, il ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Il dato emerge dal bollettino di aggiornamento del monitoraggio diffuso oggi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e da Fondazione montagna sicura con la consulenza del Cnr. In base all'analisi del sistema radar, negli ultimi tre giorni il settore C, da circa un milione di metri cubi, mantiene la velocità costante di 30 centimetri ogni 24 ore; il settore B, da 250 mila metri cubi, si sposta di 35 cm (erano 40 cm nel precedente bollettino) nelle 24 ore e il settore A, quello frontale, che ha un volume di 50-60 metri cubi, di 40 cm (erano 45 cm). Domenica scorsa intanto, "preso atto delle precipitazioni nevose in corso e dell'abbassamento delle temperature che potrebbe rendere impraticabile alla normale circolazione veicolare", il comune di Courmayeur ha disposto il divieto di transito veicolare nella Val Ferret.