Confcommercio, annus horribilis per Vda

Il 2019 è stato un "annus horribilis" per il commercio in Valle d'Aosta con una diminuzione del numero delle imprese. Lo ribadisce - sulla base dei dati forniti dalla Chambre valdotaine - il presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato: "E' pur vero che in termini assoluti i dati possono essere sottovalutati ma sono l'inequivocabile conferma di un declino che ci porterà alla desertificazione dei centri storici e dei paese e per questo noi siamo preoccupatissimi, ma i legislatori e gli amministratori devono riflettere sulla dissocializzazione che provocherà la continua cessazioni delle attività di prossimità che saranno polverizzate dal freddo web". "Ciò che più preoccupa - aggiunge Dominidiato - è la chiusura dei negozi storici che rappresentano un patrimonio al pari dei monumenti archeologici ai quali tanta attenzione viene prestata dalla politica che destina consistenti investimenti per il loro mantenimento".