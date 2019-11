Auto su mercato, due in ospedale

Un'auto è carambolata su un banco di frutta e verdura del mercato di via Mont Fallere, ad Aosta: due persone sono state portate in pronto soccorso. Si tratta della venditrice e di un cliente. Illesi i conducenti. I fatti verso le 12.30, all'incrocio Est con via colonnello Alessi, dove una Honda Civic si è scontrata con una Skoda Superb, guidata da un'altra ambulante che stava rincasando. "Era contromano e mi è venuto addosso", dice la donna, la cui Skoda nello scontro è stata proiettata sulle bancarelle. La Honda invece ha arrestato la sua corsa contro un palo. I rilievi sono affidati alla polizia locale. Gli ambulanti lamentano la mancata installazione di transenne per aumentare la sicurezza del mercato.