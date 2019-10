Nova Stark vince premio Vda Start Cup

(ANSA) - AOSTA, 30 OTT - Un occhio elettronico che monitora tutto ciò che accade in una cantina per custodire e favorire una produzione enologica di qualità: è questa una delle applicazioni del progetto Nova Stark che si è aggiudicato il premio Valle d'Aosta, nell'ambito della 15/a edizione di Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta. Il riconoscimento di 7.500 euro è riservato al migliore Business plan che potrà tradursi in un'attività imprenditoriale in Valle d'Aosta insediandosi nella Pépinière d'Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin. "Abbiamo accolto con particolare favore il progetto risultato vincitore - spiega l'assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato, Renzo Testolin - caratterizzato da un'elaborata soluzione che può trovare sviluppo e applicazione nel tessuto produttivo della nostra regione e può essere messa a disposizione anche del mondo vitivinicolo valdostano, sempre attento all'innovazione e alle nuove tecnologie". Alla fase finale della Start Cup 2019 hanno partecipato 134 progetti di Business plan.