A Skyway prime colonnine elettriche Cva

(ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 25 OTT - Con l'inaugurazione di oggi della prima colonnina nel piazzale della funivia Skyway del Monte Bianco si concretizza il progetto del gruppo idroelettrico Cva e dell'operatore Be Charge di realizzare, in due anni, una rete di 250 apparati di ricarica per auto elettriche in Valle d'Aosta. La scelta di Skyway come luogo per la prima installazione (le colonnine saranno due) rientra in una collaborazione tra le due realtà che ha già dato vita al progetto Save the glacier. All'inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Antonio Fosson, gli assessori regionali Renzo Testolin, Luigi Bertschy e Albert Chatrian e il presidente e l'amministratore delegato di Cva Marco Cantamessa e Enrico de Girolamo.