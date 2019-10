Rete civica, mozione Fosson è provocazione

(ANSA) - AOSTA, 29 OTT - "La recente presentazione da parte di dieci consiglieri di minoranza di una mozione con l'invito al Presidente della Giunta a rassegnare le dimissioni costituisce una provocazione nei confronti non solo della persona del Presidente Fosson, ma di tutta l'azione politica ed amministrativa che si sta conducendo". Lo scrive in una nota Rete civica. "Lo strumento previsto, se si vuole cambiare una Giunta, - precisa il movimento - è la mozione di sfiducia costruttiva, non l'invito alle dimissioni del Presidente senza indicare l'alternativa di governo che si vuole proporre. Se si vuole invece andare al voto anticipato, senza aver risolto niente, servono ben più di dieci firme".