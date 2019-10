Tris di premi allo chef Paolo Griffa del Petit Royal di Courmayeur

Tris di premi in meno di un mese per lo chef Paolo Griffa, enfant prodige della cucina italiana sbarcato nel 2017 al Petit Royal, ristorante gourmet del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur. Dopo i '3 Cappelli' e il Premio di Giovane dell'anno per la Guida dell'Espresso 2020, arriva il riconoscimento come Migliore Under 30 della Guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso 2020 e il 'Faccino Radioso' del Golosario Ristoranti del Gatti Massobrio 2020. Nato e cresciuto in Piemonte, Griffa prima di arrivare ai piedi del Monte Bianco è stato, tra l'altro, capo-partita dallo chef stellato Serge Vieira (Francia) e finalista al Bocuse d'or Italia.