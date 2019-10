Parco G.Paradiso cerca guide e operatori

(ANSA) - AOSTA, 26 OTT - L'Ente Parco nazionale Gran Paradiso organizza due corsi di formazione per individuare nuove guide ufficiali e operatori dei centri di informazione dell'area protetta. Chi, dopo la selezione, frequenterà con profitto i corsi sarà inseriti nell'elenco ufficiale delle guide del Parco o in quello di operatore idoneo allo svolgimento di servizi di informazione e promozione del territorio. Un elenco a cui l'Ente Parco e le organizzazioni che gestiscono i servizi potranno attingere per le attività future nell'ambito di uffici turistici e centri visitatori.

Il percorso avrà una durata di 120 ore per le guide e 100 per gli operatori dei centri, organizzate per circa la metà in aula e per l'altra metà sotto forma di esercitazioni, attività pratiche e uscite sul territorio. I corsi inizieranno il 26 novembre e si concluderanno nel marzo 2020.