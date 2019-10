Frana Quincinetto: Bertschy, impensabile stop 100 giorni A5

"Non è pensabile che la Valle d'Aosta resti con la chiusura dell'autostrada per 100 giorni". A dichiararlo è l'assessore regionale ai Trasporti Luigi Bertschy, commentando le dichiarazioni rilasciate dal geologo Andrea Lazzari che ha stimato in cento giorni il tempo di chiusura della A5 Torino-Aosta tra i caselli di Ivrea e Pont-Saint-Martin per permettere l'abbattimento della frana a ridosso dell'abitato di Quincinetto.



L'ipotesi andrebbe a colpire il turismo invernale dello sci della Valle d'Aosta. Aggiunge Bertschy: "Lo studio di fattibilità, commissionato dal comune di Quincinetto, non è stato ancora analizzato dal comitato tecnico. Pertanto, non siamo a conoscenza né dei risultati né del relativo cronoprogramma. Certamente, in sede di analisi sarà valutato attentamente il documento. La procedura tecnica del documento dovrà essere inserita in un'analisi che deve tenere conto di tutti i fattori in gioco".