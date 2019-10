Cammino Balteo giro slow della V.d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 25 OTT - Oltre alle due alte Vie che stanno riscuotendo un crescente successo presso gli alpinisti e gli escursionisti, c'è ora un itinerario slow per conoscere, a piedi, tutta la Valle d'Aosta. Si chiama Cammino Balteo, un anello lungo lungo 350 chilometri, posto a un'altitudine tra i 500 e i 1.900 metri, suddiviso in 23 tappe da 4-6 ore ciascuna.

Il tracciato, inaugurato oggi, è destinato a famiglie ma anche agli sportivi. Costeggia antichi borghi, raggiunge castelli e attraversa pascoli, vigneti e boschi. Sono interessati 46 comuni: la partenza ideale è a Pont-Saint-Martin, nella bassa Valle, al confine con il Piemonte, per dirigersi verso l'alta Valle, fino a Morgex, passando anche per Aosta e ritornando poi al punto di partenza. "E' il modo migliore per conoscere il patrimonio unico della Valle d'Aosta", ha spiegato l'assessore al turismo Laurent Viérin.