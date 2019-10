Valigia abbandonata fuori garage, allarme rientrato

E' rientrato l'allarme per la valigia abbandonata su una rampa di accesso a dei garage in via Chambery, ad Aosta. E' emerso che il trolley, dopo essere stato controllato dagli agenti intervenuti, non conteneva oggetti o sostanze pericolose. L'accesso ai box auto è quindi stato riaperto intorno alle 13. Sul posto la polizia locale di Aosta e la polizia di Stato.

La valigia era stata lasciata in un angolo della rampa e la sua presenza era stata segnalata da una persona che stava accedendo ai garage verso le 9.30.

(ANSA).