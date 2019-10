Valigia abbandonata, chiusa area

Una valigia abbandonata e' stata trovata all'ingresso di alcuni garage in via Chambery ad Aosta, all'altezza del civico 41, dall'altra parte della strada rispetto all'ingresso del supermercato Carrefour. L'accesso alla rampa dei box e' stato chiuso da polizia di Stato e polizia locale, che presidiano l'area. La valigia, un trolley grigio lasciato in un angolo della rampa e visibile dalla strada, e' stato segnalato da una persona che stava accedendo ai garage verso le 9.30.