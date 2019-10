Truffa immobiliare, Pellisier a processo

(ANSA) - AOSTA, 24 OTT - Il dirigente sportivo ed ex calciatore del Chievo Sergio Pellissier, di 40 anni, di Fénis è sotto processo per un presunta truffa immobiliare. Con un altro membro (Paolo Fary, 54 anni, di Pontey) del cda dell'impresa costruttrice Sercael srl di Fénis è accusato di essersi procurato un "ingiusto profitto di 441 mila 808 euro" ai danni dei due compratori di un immobile a Saint-Vincent. L'imputazione è di concorso in truffa aggravata. Secondo la procura di Aosta tra il 2011 e il 2016 hanno percepito decine di versamenti, "garantendo agli acquirenti in ordine alla prosecuzione e all'ultimazione delle opere, senza comunicare la situazione di crisi conclamata risalente ad anni addietro". Avrebbero garantito la vendita con una polizza fideiussoria "in realtà mai attivata", senza poi comunicare gli "ingenti debiti della Sercael" che "comportavano l'iscrizione di ipoteca sull'immobile a favore" di un'altra società, nel marzo 2016, e "di pignoramento a favore della Cassa di risparmio del Veneto" nel maggio 2017