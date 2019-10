Coldiretti Vda, Elio Gasco direttore

(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - Elio Gasco, cuneese di 49 anni, è il nuovo direttore di Coldiretti Valle d'Aosta. Sostituisce Richard Lanièce, che dal 4 novembre prossimo sarà chiamato dalla Confederazione nazionale a coordinare il nuovo progetto di CreditAgri Italia, società specializzata nel settore del credito a favore delle Pmi agricole, agroalimentari e agroindustriali, per le tre regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.

Gasco, in Coldiretti dal 1989, tra le proprie esperienze vanta anche un incarico in Valle d'Aosta, dove ha ricoperto per un anno il ruolo di responsabile regionale del Centro di assistenza agricola coldiretti. E' stato votato all'unanimità dal consiglio direttivo che si è riunito martedì 22 ottobre.

"Lascio la direzione di Coldiretti Valle d'Aosta - ha detto Richard Lanièce - ma non abbandono totalmente la Valle, visto che il mio nuovo incarico mi permetterà ancora di lavorare, anche se in un contesto più ampio, a servizio del mondo agricolo valdostano".