Casinò, pm a gip:perizia bilanci 2011-17

(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - Nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta sulla gestione della Casinò de la Vallée spa, la procura di Aosta ha chiesto al gip un incidente probatorio affinché nomini un perito che valuti i bilanci della società dal 2011 al 2017. Gli indagati sono gli ex amministratori unici Luca Frigerio, Lorenzo Sommo e Giulio Di Matteo e gli ex sindaci Fabrizio Brunello, Jean Paul Zanini e Laura Filetti. La legge fallimentare persegue le condotte di chi ha causato il dissesto di una società sia in caso di fallimento, - fa sapere la guardia di finanza - sia in caso di ammissione di una procedura concorsuale alternativa, come il concordato preventivo il cui decreto di omologazione è stato emesso ieri dal tribunale. Oltre alla bancarotta, aggiunge la gdf, "viene nuovamente contestata la falsità dei bilanci già oggetto di altra indagine sempre coordinata dalla procura della Repubblica di Aosta, che sarebbe stata attuata anche per nascondere il reale stato di decozione dell'azienda, aggravandolo ulteriormente".