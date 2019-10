Micheli, Traforo M. Bianco non chiuderà

"La commissione che opera il monitoraggio sul traforo del Monte Bianco ci dice che, per quelle che sono le esigenze d'intervento e di manutenzione straordinaria, sarà possibile comunque non chiudere". Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, in audizione alla Commissione Ambiente della Camera, rispedendo ad una domanda sulla vicenda. La ministra ha quindi spiegato che "è in fase di studio un meccanismo che consenta la percorrenza, seppur ovviamente a senso alternato e a capacità ridotta".