Concordato Casinò, sì da tribunale

Il tribunale di Aosta ha emesso oggi il decreto di omologazione del concordato in continuità aziendale della Casinò de la Vallée spa. E' scongiurato quindi, al momento, il rischio di fallimento, istanza avanzata dalla procura vista la crisi dell'azienda (che è al 99,9 per cento della Regione Valle d'Aosta e per la parte restante del Comune di Saint-Vincent).



La camera di consiglio dei giudici Eugenio Gramola (presidente), Marco Tornatore (relatore) e Anna Bonfilio si era svolta il 16 ottobre scorso, dopo l'ultima udienza sul piano di concordato, a cui nel luglio scorso aveva aderito l'89,24 per cento dei creditori della società. La proposta prevede un rimborso del 78 per cento delle somme dovute dalla società ai creditori chirografari e del 100 per cento a quelli privilegiati entro i prossimi cinque anni. I debiti ammontano a oltre 81 milioni di euro e l'impegno è di pagarne 68,8.

Sul decreto potrebbe presto doversi pronunciarsi la Corte d'Appello di Torino. Infatti Elle Claims, società del gruppo Lefebvre, gestore della casa da gioco prima del passaggio diretto alla Regione, aveva annunciato l'intenzione di opporsi in sede di omologazione dopo che il giudice Marco Tornatore l'aveva esclusa dai creditori durante l'assemblea del 9 luglio scorso. Oggetto del contendere sono circa 43 milioni di euro nell'ambito della 'causa madre', ancora in corso, sul passaggio dal privato al pubblico della casa da gioco.

Si erano opposti al piano di concordato anche due creditori ammessi dal tribunale. Secondo Valcolor di Sarre e Sitec engineering di Aosta il Grand Hotel Billia è stato svalutato e con il reale valore dell'immobile i crediti potrebbero essere soddisfatti per intero e non solo per il 78 per cento.