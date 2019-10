Stadler, a giorni altri due bimodali

(ANSA) - AOSTA, 21 OTT - "Nei prossimi giorni" la Stadler fornirà alla Valle d'Aosta altri due treni bimodali che si aggiungeranno ai due già in servizio. Lo ha anticipato l'azienda svizzera in una nota in cui si scusa per "per gli eventuali inconvenienti involontariamente causati al servizio nei giorni scorsi". Dopo i disagi generati dal blocco di alcuni convogli sulla tratta Torino-Aosta, la Stadler precisa che "vi sono tematiche - legate alla messa a punto dei rotabili e di interazione tra i veicoli e l'infrastruttura ferroviaria specifica della linea - che necessitano di un opportuno periodo di servizio e verifica per ottenere un adeguato allineamento". "Stadler sta lavorando assiduamente - spiega - per identificare e rimuovere le singole problematiche e ridurre al minimo il disagio per gli utenti che da lungo tempo attendevano questi veicoli". La Regione aveva chiesto una relazione urgente al fornitore dei treni dopo i ripetuti disservizi e in particolare al fermo verificatosi mercoledì scorso a Montjovet.