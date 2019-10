Rete civica convoca assemblea per 'verifica'

Il movimento Rete civica convoca per sabato 30 novembre prossimo un'assemblea generale. L'incontro, che si terrà nel capoluogo, all'Hotel Duca d'Aosta, servirà per "fare il punto della situazione politica, verificare lo stato di attuazione degli 'Impegni reciproci' e definire una migliore organizzazione", si legge in una nota. Rete civica esprime i due consiglieri regionali Chiara Minelli e Alberto Bertin che sostengono la maggioranza autonomista in Consiglio Valle.