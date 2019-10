Vda si candida per tappa Tour de France

(ANSA) - AOSTA, 17 OTT - In vista del 2021, quando ricorrerà il 150/o anniversario della nascita di Maurice Garin, il valdostano che vinse la prima edizione del Tour de France nel 1903, la Valle d'Aosta ha formalizzato la candidatura per ospitare una tappa della Grande Boucle. Si tratta di un progetto congiunto tra le regioni intorno al Monte Bianco, Valle d'Aosta, Vallese svizzero, Savoia e Alta Savoia francesi. La presentazione ufficiale è avvenuta a Parigi in un incontro tra l'assessore al turismo e sport, Laurent Viérin e Cyrille Tricart, responsabile delle relazioni esterne del Tour de France. Martedì scorso l'assessore Viérin ha poi partecipato alla presentazione ufficiale del Tour de France 2020 su invito di Christian Prudhomme, patron della manifestazione sportiva.