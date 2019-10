Incidente Rutor, giudizio abbreviato

(ANSA) - AOSTA, 17 OTT - Il giudice di Aosta Davide Paladino ha ammesso oggi il giudizio abbreviato per Philippe Michel, il francese di 64 anni, pilota e istruttore di volo accusato della tragedia del ghiacciaio del Rutor, dove il 25 gennaio sono morte sette persone nello scontro tra un aereo da turismo partito da Megève (Francia) e un elicottero dell'eliski con base a Courmayeur (Aosta). Unico sopravvissuto sull'aereo, è imputato per disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato. Il pm Carlo Introvigne ha chiesto un termine a prova contraria, nominando come consulente l'ex colonnello del'aeronautica Alfredo Caruso.

Nel corso dell'udienza di oggi alcuni familiari della vittime si sono costituiti parte civile. Un'analoga richiesta della società Siat, assicurazione dell'elicottero, è stata respinta.

Il giudice ha rinviato l'udienza all'8 gennaio per la discussione del giudizio abbreviato, salvo una sua nomina di un consulente.