Economia civile,convegno Diocesi e Celva

(ANSA) - AOSTA, 17 OTT - 'Economia civile per i Comuni: politiche attive per il bene comune e lo sviluppo sostenibile' è il tema di un incontro con l'economista Leonardo Becchetti, organizzato dal Celva e dalla Diocesi di Aosta per martedì 22 ottobre prossimo, alle 14.30, nella sede del Celva in Piazza Narbonne, ad Aosta. L'appuntamento, rivolto ai Sindaci e agli assessori dei Comuni della Valle d'Aosta, "rappresenta per noi un prezioso momento di arricchimento e confronto su un modello di progresso amministrativo e di buone pratiche della politica fondato su partecipazione, reciprocità e cittadinanza attiva", sottolinea il presidente del Celva, Franco Manes. "Con questo appuntamento, organizzato di concerto con il Celva, - sottolinea il vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana - vogliamo esprimere l'alta stima che la Chiesa ha per l'ufficio di Sindaco che presidia il territorio, a servizio e in ascolto dei bisogni concreti e immediati della gente".