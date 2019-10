Marcoré, Capossela, Gullotta e Renga per Saison culturelle

Sarà Leo Gullotta, con lo spettacolo teatrale 'Pensaci, Giacomino', ad aprire la Saison Culturelle 2019-2020 giovedì 7 novembre, alle ore 21, al teatro Splendor di Aosta. Il programma musicale della stagione culturale valdostana promossa dall'assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali sarà inaugurato con il concerto di Francesco Renga 'L'Altra Metà Tour', sabato 9 novembre al Palais di Saint-Vincent (biglietti in prevendita online e in biglietteria). Il programma è stato presentato oggi dall'assessore Laurent Viérin, dal nuovo dirigente Raphaël Alexandre Desaymonet che sostituisce il pensionato Elmo Domaine, storico 'patron' della rassegna e da Isabelle Godecharles, curatrice della rassegna francofona. Gli spettacoli teatrali in italiano vanno da Paolo Ruffini ('Up e down', 11 gennaio) a Neri Marcorè ('Tango del calcio di rigore', 11 e 12 febbraio), passando per Gioele Dix ('Cita a ciegas', 10 dicembre) e Marco Paolini ('Nel tempio degli dei', 15 e 16 gennaio).

Non mancano Massimo Lopez e Tullio Solenghi (29 marzo), l'illusionista Luca Bono (28 e 29 febbraio) e l'acrobazia e gli effetti visivi dell'Evolution dance Theatre (17 aprile). I concerti di leggera vanno da Vinicio Capossela ('Bestiario d'amore - Tour', 6 marzo) alle canzoni del clan di Adriano Celentano (6 febbraio) e a Maria Gadù, talento della musica brasiliana (29 novembre). Sino al duo Philippe Milleret e Cisco, voce storica dei Modena city ramblers (14 dicembre) e a Dolche (9 maggio) il nuovo progetto artistico di Christine Hérin. Per la musica classica si va dai maestri del pianoforte Ramin Bahrami e Danilo Rea (14 febbraio) agli archi del Quartetto prometeo (7 dicembre). Tra le proposte al Cinema de la ville, 'Apocalipse now - final cut', versione restaurata in 4k della pellicola premio Oscar del 1979 (4 novembre).