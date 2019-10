Consiglio ricorda vittime alluvione 2000

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - Un minuto di silenzio è stato osservato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta in ricordo delle 17 vittime dell'alluvione dell'ottobre. "A nome di tutti coloro che siedono in quest'Aula - ha detto la presidente Emily Rini - vogliamo dedicarci al ricordo del dolore vissuto dalla nostra regione 19 anni fa. Quell'evento ha segnato profondamente la nostra comunità, provocando dolore per la perdita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini; quello stesso momento ha, però, disegnato una Valle d'Aosta forte, solidale e unita, che ha saputo reagire in tempi record a quella che è stata una vera catastrofe per il nostro territorio".