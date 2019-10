Ciclista ferito,denunciato pirata strada

E' stato identificato e denunciato per omissione di soccorso il conducente dello scooter che, in base alle indagini dei carabinieri, domenica 13 ottobre ha urtato un ciclista di 71 anni di Aosta ed e' poi fuggito. Si tratta di un uomo di Quart che è stato individuato anche a partire dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza. Il motorino è stato posto sotto sequestro. L'incidente si è verificato verso le 14.15 all'altezza della rotaroria del Villair. Il ciclista è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e traumatologia con una prognosi di 30 giorni. Essendo inferiore ai 40 giorni, l'ipotesi di reato di lesioni non è procedibile d'ufficio. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent e coordinate dal pm Francesco Pizzato.