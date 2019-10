Ghiacciaio, velocità resta costante

(ANSA) - AOSTA, 12 OTT - E' stata costante, nelle ultime 24 ore, la velocità di scivolamento verso valle del ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Il dato emerge dal bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

In base ai dati forniti dal sistema radar (non è stato possibile elaborare quelli fotografici) il settore da 50-60 mila metri cubi, quello più valle, continua a spostarsi di 50 centimetri al giorno; il blocco da 250 mila metri cubi di 40 cm nelle 24 ore e quello da circa un milione di metri cubi (il cui movimento non preoccupa i tecnici) di 35 cm.