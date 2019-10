Uccisi da albero, due richieste di rinvio a giudizio

La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio di due persone nell'ambito del fascicolo per omicidio colposo aperto dopo la morte della coppia di pensionati di Villarbasse (Torino), Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, vittime del crollo di un castagno caduto sulla loro auto. L'incidente il primo novembre 2018 lungo la strada regionale per Lillianes (Aosta), nella valle del Lys. Si tratta di Valerio Segor, al vertice della struttura Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione Valle d'Aosta, e del proprietario del terreno.



Secondo gli inquirenti il primo non ha effettuato i dovuti controlli e le opere adeguate a ridurre la portata dell'acqua, in una zona con fortissime infiltrazioni, che hanno determinato la marcescenza di molti alberi a monte della strada. Al proprietario, che ha una posizione di garanzia, è contestato di non aver reso sicuro il terreno che aveva ereditato. Le indagini del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono state coordinate dal pm Luca Ceccanti.

Dall'albero era stata sfiorata anche una seconda vettura, con a bordo una famiglia che ne era uscita illesa.

Oltre ai forestali della sezione di polizia giudiziaria della procura di Aosta, dell'incidente si erano occupati in un primo momento i carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco e l'elicottero della protezione civile. Segor, assistito dall'avvocato Andrea Balducci, è già stato interrogato dal pm.