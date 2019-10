Tar respinge ricorso Cittadella giovani

(ANSA) - AOSTA, 11 OTT - Via libera alla riapertura della Cittadella dei giovani di Aosta, dopo che il Tar della Valle d'Aosta ha respinto il ricorso presentato dalla cooperativa Leone Rosso contro l'aggiudicazione della gestione della struttura al raggruppamento temporaneo d'impresa formato dal consorzio Trait d'Union, dalla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale e dalla società cooperativa Teatro Instabile di Aosta. "In ragione della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, - riferisce oggi il Comune di Aosta - nei prossimi giorni si provvederà a formalizzare l'affidamento della gestione della struttura in modo da garantirne l'apertura, e la ripresa dell'attività al servizio della popolazione, nel più breve tempo possibile".