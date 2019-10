Einaudi e scuole vda riscoprono origini

(ANSA) - AOSTA, 10 OTT - L'Einaudi e le scuole della Valle d'Aosta si alleano in un progetto di riscoperta delle origini della casa editrice torinese. Rivolta agli studenti dei trienni delle scuole superiori della regione, l'iniziativa prevede un ciclo di quattro conferenze, un concorso e un convegno finale in programma tra il 16 e il 18 aprile a Rhemes-Notre-Dame (Aosta).

La scelta della località del Gran Paradiso non è casuale: proprio lì, tra gli anni '60 e i primi anni '80 del Novecento, Giulio Einaudi organizzava a inizio estate una sorta di 'ritiro spirituale' con alcuni dei più grandi intellettuali italiani ed europei da Elio Vittorini a Italo Calvino, da Natalia Ginzburg a Noberto Bobbio per programmare le strategie editoriali future.

Questi cenacoli, rievocati da Ernesto Ferrero nel libro 'Rhemes o della felicità', saranno la fonte di ispirazione degli elaborati (letterari, musicali o artistici) che gli studenti dovranno presentare per il concorso.