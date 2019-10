Da Gal fonti per turismo rurale

(ANSA) - AOSTA, 10 OTT - Il Gruppo Azione Locale (Gal) mette in campo per gli Enti locali risorse per 2.850.000 euro, lanciando due bandi da 1.400.000 ciascuno dalla valenza turistica (costruzione di ciclovie, ippovie, percorsi tematici, palestre di arrampicata) l'uno e in chiave di recupero dei beni rurali (forni, mulini, cappelle) l'altro. Si chiama 'Ripensiamo il territorio con il Gal' l'iniziativa presentata in conferenza stampa dal presidente Alessandro Giovenzi e dalla coordinatrice Marta Anello. "Attraverso questi due bandi vogliamo restituire qualcosa di concreto e tangibile alla collettività attraverso una importante iniezione di denaro. La palla, ora, passa alle amministrazioni pubbliche e agli Enti. Tocca a loro elaborare proposte progettuali. I privati hanno colto al meglio le risorse messe loro a disposizione con un precedente bando, speriamo facciano altrettanto loro", ha sottolineato Giovenzi.