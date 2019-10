Atletica, torna Trofeo 7 Torri

(ANSA) - AOSTA, 10 OTT - Parte il conto alla rovescia per la 33/a edizione del Trofeo 7 Torri, storica gara podistica a staffetta 3x4 chilometri nel centro di Aosta che si svolgerà domenica 20 ottobre. E' promossa dal Comune, dal Comitato regionale Fidal e organizzata dalla società Area Sport. Alle 10 è in programma lo start della staffetta 3x500 metri destinata ai più giovani (categorie esordienti, ragazzi e cadetti). Alle 10.30 partiranno gli altri atleti. Il percorso "abbraccia l'intero centro storico della città, dando modo ai runner, ai loro accompagnatori e ai tifosi di apprezzare le bellezze monumentali e architettoniche della città", ha detto oggi l'assessore comunale allo sport, Carlo Marzi. Possono partecipare i podisti in regola con il tesseramento Fidal 2019 o con il tesseramento Runcard muniti di certificato medico di idoneità agonistica.