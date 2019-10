A società EnVal gestione rifiuti Vda

(ANSA) - AOSTA, 09 OTT - Sarà affidata alla società Environnement en Vallée (EnVal) la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta per i prossimi 17 anni.

L'associazione temporanea di imprese, costituita dalla Rea Dalmine spa (appartenente al Gruppo Greenthesis), dalla Fratelli Ronc spa e dalla Cesaro Mac Import srl, si è aggiudicata la gara di appalto europea e subentrerà alla Valeco dal primo gennaio 2020.

Il contratto, sottoscritto nel mese di luglio scorso con la Regione Valle d'Aosta, è di 138 milioni di euro di cui 95 milioni saranno coperti dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti e la parte restante deriverà dal recupero dei materiali.

Impiegherà 30 persone con la prospettiva di assumerne altre 10.

Si pone il traguardo di incrementare del 10% il quantitativo di rifiuti trattati avviati al recupero, permettendo così alla regione un'autonomia di smaltimento in discarica di 20-25 anni.

L'operazione è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa.