Coldiretti, ddl lupo segnale positivo

(ANSA) - AOSTA, 8 OTT - La Coldiretti della Valle d'Aosta promuove il disegno di legge sulla gestione della presenza del lupo in Valle d'Aosta che prevede anche la possibilità dell'abbattimento dell'animale, in circostanze specifiche. "Per noi è un vero e proprio passo avanti che va nella direzione di difendere i nostri allevatori e rassicurare le nostre piccole comunità", spiegano il presidente dell'associazione Alessio Nicoletta e il direttore Richard Lanièce, dopo l'audizione avuta oggi, assieme all'Arev, in terza commissione del Consiglio Valle. "Con questo provvedimento di legge non si potrà risolvere il problema della convivenza uomo-lupo - aggiungono - ma si dà un segnale di attenzione al mondo agricolo aprendo alla possibilità di interventi alternativi come il prelievo, la cattura e l'eventuale uccisione di esemplari, seppur in situazioni di extrema ratio e dopo il parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".