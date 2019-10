13 migranti su furgone, presi 2 passeur

(ANSA) - AOSTA, 07 OTT - La polizia di frontiera ha arrestato al traforo del Monte Bianco due cittadini pachistani di 34 e 44 anni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono stati fermati oggi su un furgone Ford Transit - con targa italiana e diretto in Francia - in cui vi erano altri 13 pachistani, tra i quali un minorenne. Quattro di loro erano stipati nel vano di carico posteriore. L'autista ha inoltro esibito agli agenti documenti d'identità italiani intestati a un altro pachistano e risultati poi contraffatti. Il veicolo è stato sequestrato insieme alla somma di 800 euro trovata nella disponibilità del conducente.