Preso passeur al tunnel del Monte Bianco

La polizia ha arrestato un uomo di 42 anni, cittadino pachistano, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E' stato controllato dopo essere stato respinto dalle autorità francesi al traforo del Monte Bianco. Trasportava verso la Francia cinque suoi connazionali, di cui quattro non in regola con le norme di ingresso e soggiorno negli stati dell'area Schengen. Gli sono stati sequestrati il veicolo - un furgone con targa portoghese noleggiato all'aeroporto di Lisbona -, lo smartphone e 170 euro.