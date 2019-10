3,5 kg marijuana in un rudere,denunciato

La polizia ha scoperto in un rudere a Sarre due sacchi contenenti piantine di marijuana, tagliate e pronte all'essiccazione, per un peso complessivo di 3,5 chili.

In base agli accertamenti della squadra mobile della questura di Aosta, il proprietario è un ventiseienne (F.T.), che è stato denunciato in stato di libertà. Il casolare si trova in una zona boschiva.