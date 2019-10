Tecnologia e mente, conferenza ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 4 OTT - In che modo le macchine condizionano o potenziano la nostra mente? Come si modificano i nostri neuroni e le loro connessioni quando siamo immersi in un ambiente digitale? Queste alcune delle domande a cui Paolo Gallina, docente di meccanica applicata all'Università di Trieste, risponderà nella conferenza 'Come macchine e tecnologie condizionano la mente', in programma oggi, alle 21, nella sala Maria ida Viglino, nel palazzo regionale di Aosta. L'iniziativa rientra nella rassegna BiblioRencontres Sciences, organizzata in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.