Al Castello Gamba la mostra Rèsister

(ANSA) - AOSTA, 04 OTT - Sarà inaugurata il prossimo giovedì 10 ottobre alle 18 nel Castello Gamba di Chatillon la mostra di Silvia Bigi 'Résister/Resistere'. Fotografie, installazioni e video per un viaggio tra il passato e il presente della montagna, indagati con lo sguardo contemporaneo di un'artista visuale. La mostra è l'atto finale della seconda edizione di 'Montagna sociale contemporanea', residenza artistica organizzata da Framedivision con il sostegno del Consiglio Valle, dell'Assessorato regionale al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, insieme a progettoSkia, Castello Gamba, Comune di Emarèse e Centre d'études Abbé Trèves. Il lavoro si concentra sulla paura intesa come forma primaria di controllo e assoggettamento. Il titolo dell'esposizione rimanda al graffito inciso nella prigione femminile di Aigues Mortes, nella cella di Marie Durand, accusata di stregoneria a soli 15 anni: prigioniera per 38 anni, Durand non ha mai rinnegato il suo credo.