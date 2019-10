Bimbo morto piscina, nullo accertamento

(ANSA) - AOSTA, 2 OTT - Accogliendo la richiesta delle difese il gup Giuseppe Colazingari ha dichiarato nullo, per omesso avviso agli imputati, l'accertamento tecnico non ripetibile del medico legale Mirella Gherardi sulle cause della morte di Mohssine Ezzamal, il bambino di otto anni, di Aymavilles, annegato il 16 giugno 2017 nella piscina di Aosta. La decisione è stata presa nel corso dell'udienza di oggi. Per concorso in omicidio colposo sono imputati l'accompagnatore del bimbo, Sandro Grisenti (54 anni), difeso dall'avvocato Marco Feno, il responsabile della gestione della piscina, Maurizio Fea (48) (avvocato Maria Rita Bagalà) e i tre bagnini: Federico Gottardi, 24 anni, (avv. Veronica Menegatti) Francesca Golisano (avv.

Barbara Giors) e Girolamo Deraco (avv. Corrado Bellora). Il Pm Luca Ceccanti ha chiesto un incidente probatorio sulle cause della morte di Ezzamal, per cui nella prossima udienza fissata il 15 ottobre si procederà alla nomina del perito e al conferimento dell'incarico.