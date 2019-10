Investiti da auto, feriti madre e figlio

(ANSA) - AOSTA, 01 OTT - Una donna e suo figlio, rispettivamente di 50 e 28 anni, sono stati investiti da un'auto in corso Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta. L'incidente si è verificato verso le 8.20. Sul posto è intervenuto il 118. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Parini, dove sono in fase di diagnostica. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso.