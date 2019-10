Via triangolare Soccorso alpino a Cogne

(ANSA) - AOSTA, 30 SET - Prende il via alle 17.30 a Cogne il 'Triangolare di soccorso Alpino', l'iniziativa che ogni anno riunisce l'élite delle organizzazioni di soccorso in montagna di Valle d'Aosta, Chamonix e Canton Vallese. Dal 30 settembre al 2 ottobre è previsto un confronto su tecniche, esperienze e conoscenze, oltre a conferenze e attività pratiche. "E' uno strumento utile non solo dal punto di vista strettamente tecnico e operativo", ma anche "per la condivisione di esperienze umane maturate nel corso degli interventi", spiega Paolo Comune, direttore del Soccorso alpino valdostano, che organizza l'evento con il sostegno del Consiglio Valle. Secondo Emily Rini, presidente del Consiglio regionale, "il Soccorso alpino è un'eccellenza della Valle d'Aosta e occasioni come queste sono la testimonianza della sua capacità di fare rete con le altre realtà frontaliere che operano nel medesimo territorio alpino, per offrire un servizio sempre più qualificato e migliorare l'affiatamento e la professionalità dei soccorritori".