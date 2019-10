Cade da quad a Pila, grave 24enne

(ANSA) - AOSTA, 30 SET - Un ventiquattrenne valdostano è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Pila. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è caduto da un quad (quadriciclo fuoristrada) dopo averne perso il controllo.

Resta da chiarire se si sia trattato di un ribaltamento. E' stato trasportato in elicottero all'ospedale Parini di Aosta, dove è ricoverano nel reparto di rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi. L'incidente si è verificato domenica 29 settembre, poco prima delle 19. Negli stessi minuti il 118 è intervenuto anche a Gignod, per uno scontro tra una moto e un'auto. Il centauro, un venticinquenne piemontese, è stato ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia. Guarirà in 40 giorni. I due occupanti della vettura sono stati visitati e dimessi.