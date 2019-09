Valle d'Aosta vara elisoccorso notturno

(ANSA) - AOSTA, 28 SET - La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il nuovo appalto per l'attivazione progressiva del volo notturno. Il servizio sarà attuato attraverso l'ausilio di visori notturni, lo sviluppo di un sistema di monitoraggio dei dati di volo, la realizzazione di un sistema di gestione della sicurezza, la possibilità di estendere la capacità operativa ad alcune operazioni speciali come l'utilizzo del verricello e lo sbarco di personale da volo stazionario con l'ausilio di visori notturni. Inoltre è prevista la possibilità di sviluppare una rete di rotte strumentali a bassa quota che possano servire da destinazioni di interesse per il servizio.

"L'attivazione progressiva del volo notturno - commenta il presidente della Regione, Antonio Fosson - rappresenta un passo fondamentale per garantire la capacità di intervento dei sistema sanitario regionale anche in fascia notturna e per permettere di soccorrere gli alpinisti o gli escursionisti colti da malore o infortunati anche nel corso della notte".