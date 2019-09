Cammino Balteo,inaugurazione 25 ottobre

(ANSA) - AOSTA, 28 SET - E' in calendario venerdì 25 ottobre, in occasione della Sagra del miele di Chatillon, l'inaugurazione del Cammino Balteo, tracciato pedonale ad anello di media e bassa quota che attraversa il territorio di 48 Comuni valdostani. L'itinerario si sviluppa tra i 500 e i 1.900 metri, per una lunghezza complessiva di circa 360 chilometri.

Durante una riunione sono stati presentati lo stato di avanzamento del progetto, il cronoprogramma degli ultimi interventi da realizzare, il logo Balteus, il piano di comunicazione e gli strumenti di promozione previsti per il progetto. "Esprimiamo grande soddisfazione per quest'incontro, che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, che ha permesso di condividere le fasi conclusive di questo percorso e di lanciare un nuovo prodotto turistico per gli utenti del turismo slow andando ad integrare e valorizzare l'offerta esistente quale la via francigena, il sistema castelli e la pista ciclo-pedonale", ha detto l'assessore al Turismo Laurent Viérin.