Clima, 500 studenti ad Aosta

Sono oltre 550 gli studenti scesi in piazza ad Aosta per il Fridays for Future. In testa al corteo alcune classi della scuola primaria. Al grido di slogan come "On est plus chaud que le climat" ('siamo piu' caldi del clima'), "Salviamo la terra dall'effetto serra", "Studenti di lotta il clima non si tocca", hanno sfilato fin sotto il palazzo della Regione. "Non abbiamo un pianeta B", "La verita' di domani si nutre dell'errore di ieri", "Non e' l'uomo che deve battersi contro la natura ostile, ma e' la natura indifesa che e' vittima dell'umanita'" sono alcuni degli slogan apparsi su decine di cartelloni e striscioni. Partito dalla centrale piazza Arco d'Augusto il corteo si dirige verso il palazzo regionale dove è in corso una riunione della Giunta.