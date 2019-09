Cazzanelli fa record salita su Manaslu

Tempo record di salita (e discesa) per l'alpinista italiano Francois Cazzanelli sul Manaslu (8.163 metri), l'ottava montagna più alta al mondo. Dal campo base alla vetta e ritorno la guida alpina di Cervinia ha impiegato 17 ore e 43 minuti per 44 chilometri, 3.280 metri di dislivello, portando con sé tutto il mio materiale. Ha migliorato di ben 3 ore e 31 minuti il record del 2014 del polacco Andrzej Leszek Bargiel. Ad accompagnare Cazzanelli una cordata italo svizzera formata dalle guide alpine Marco Camandona, Emrik Favre, Francesco Ratti e Andreas Steindl che hanno raggiunto la vetta senza l'ausilio di ossigeno aggiuntivo. I cinque alpinisti si sposteranno nelle prossime ore per tentare la vetta inviolata del Pangpoche (6.620 m), in totale stile alpino, dove la cordata ha già lasciato del materiale a quota 5100m, utilizzando come campo base il villaggio di Samagoan che si trova a una quota di 3.800 m.