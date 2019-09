Macellaio aggredito,scontro su Dna

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - Il gup Davide Paladino ha rinviato al 3 dicembre l'udienza preliminare sull'aggressione subita dal macellaio Olindo Ferré, di 68 anni, di Charvensod. La difesa dell'impresario settancinquenne Camillo Lale Demoz, accusato di tentato omicidio, ha chiesto il processo con rito abbreviato condizionato all'audizione del consulente di parte, il biologo Marzio Capra. Il pm Eugenia Menichetti ha quindi avanzato la stessa richiesta per il proprio tecnico, il medico biologo Paolo Garofano. Le consulenze si concentrano sulle tracce ematiche (e quindi sul Dna) ritrovate sulla zappa con cui sarebbe stato aggredito Ferré e sugli abiti di Lale Demoz. In base alla perizia svolta con incidente probatorio dal medico legale Roberto Testi era emerso che i colpi inferti erano idonei a uccidere. Per gli inquirenti Lale Demoz aveva aggredito Ferré al culmine di una lite fomentata dall'alcol. I fatti il primo ottobre 2018 all'interno di un garage dell'impresario, in villaggio Seran.