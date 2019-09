Ferrovia, primo treno bimodale ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - E' arrivato alle 13.50 nella stazione di Aosta il treno bimodale che ha svolto la prima corsa di prova sulla linea ferroviaria per Torino. Dopo alcuni minuti di sosta sul binario 1, è ripartito. Di colore rosso, presenta ben visibili sui i lati i loghi della Regione Valle d'Aosta. A bordo c'erano i tecnici che si occupano del test. In caso di esito positivo, "si potrà procedere con la graduale messa in servizio dei mezzi" aveva fatto sapere la Regione nei giorni scorsi. I treni bimodali (alimentati sia a diesel sia a corrente elettrica) eviteranno la 'rottura di carico' a Ivrea, imposta dal divieto di accesso alla stazione di Torino Porta Susa per i treni diesel.