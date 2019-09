578 mila presenze eventi estate 2019

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - Nell'estate 2019 si sono registrate 578 mila presenze distribuite tra eventi (184.485) castelli e siti archeologici (358.375) e mostre (36.100) che hanno coinvolto sia i valdostani che i turisti.

Nel presentare i dati l'assessore regionale al Turismo ha detto: "confermano l'apprezzamento del pubblico per la programmazione coordinata e la bontà delle scelte e delle azioni intraprese per cercare di fornire un prodotto di qualità". Ha aggiunto: "sulla base dei dati emersi stiamo lavorando alle strategie da mettere in campo per il calendario degli eventi 2020". I numeri nel dettaglio sono stati illustrati da Jean-Paul Tournoud di TurismOK, azienda specializzata nella profilatura della clientela.