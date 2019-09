Tumori, al via rete sostegno famiglie

(ANSA) - AOSTA, 25 SET - Partirà il primo ottobre il Progetto protezione famiglie fragili in ambito oncologico, per il supporto psicologico, sociale e assistenziale, organizzato dall'azienda Usl Valle d'Aosta, in collaborazione con la Rete oncologica Piemonte e Valle d'Aosta e l'Anpas, la Federazione regionale soccorso.

Nel presentarlo il commissario Usl Angelo Pescarmona ha spiegato: "Si rivolge alle famiglie colpite da un evento oncologico che, spesso, va ad aggravare una situazione di fragilità". Per l'assessore alla Sanità Mauro Baccega è "un progetto efficace e necessario che va fortemente sostenuto''.

Commentando la diminuzione di casi di cancro in Italia ha aggiunto: ''le azioni di screening, di prevenzione e di promozione di corretti stili di vita stanno dando i primi frutti''.